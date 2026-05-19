Coquimbo Unido vs Deportes Tolima: horario y dónde ver el duelo que puede clasificar al Pirata en Copa Libertadores

El cuadro de Hernán Caputto recibe este martes al elenco colombiano en un partido clave por la quinta fecha del Grupo B. Una victoria dejaría a los aurinegros muy cerca de los octavos de final del torneo continental.

Coquimbo Unido tendrá este martes uno de los partidos más importantes de su temporada. El elenco aurinegro recibe a Deportes Tolima por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , en un duelo que puede dejar al conjunto chileno muy cerca de avanzar a octavos de final.

El equipo dirigido por Hernán Caputto llega en un buen momento futbolístico y con confianza tras su última presentación en el Campeonato Nacional. Además, la campaña internacional del Pirata ha ilusionado a sus hinchas, especialmente por los resultados obtenidos en un grupo que ha sido bastante parejo.

El compromiso se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde las 18:00 horas y será transmitido por ESPN 5 y la plataforma Disney+ Premium.





Para este encuentro, Coquimbo Unido apostaría por una formación con Diego Sánchez en el arco; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza y Sebastián Cabrera en defensa; Alejandro Camargo, Sebastián Galani y Benjamín Chandía en el mediocampo; dejando en ofensiva a Cristian Zavala, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen.

El cuadro coquimbano sabe que una victoria podría dejarlo en una posición inmejorable pensando en la clasificación a la siguiente ronda. Por eso, en el puerto esperan una jornada especial y con estadio lleno para empujar al equipo en un desafío histórico a nivel internacional.