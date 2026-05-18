Ancelotti apuesta por Neymar: DT de Brasil confirmó su convocatoria para el Mundial 2026

El delantero fue convocado en el listado de 26 jugadores que disputarán la cita planetaria que arranca el mes de junio.

Fue un espectáculo de principio a fin. Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, llegó al Museo do Amanhã de Río de Janeiro, como un verdadero rockstar en un evento que reunió a cientos de periodistas y medios internacionales.

La cita fue organizada para dar a conocer la nómina de 26 jugadores que representarán al scratch en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, aunque toda la atención se la llevó un nombre: Neymar.

Durante semanas fue la gran duda del técnico de la “canarinha” para el certamen planetario, ya que el delantero del Santos regresará a una cita mundialista luego de meses marcados por lesiones y cuestionamientos sobre su estado físico. De hecho, desde la llegada del estratega a la banca brasileña, el atacante no había sido considerado en ninguna convocatoria oficial.

Sin embargo, el técnico italiano finalmente decidió apostar por la experiencia del histórico goleador brasileño y lo sumó a una nómina cargada de figuras que militan en los principales clubes de Europa. Entre ellas destacan Vinicius Jr., Raphinha, Casemiro y Bruno Guimarães.

Sin embargo, pese a la inclusión del ariete del Santos, Ancelotti no podrá contar con los lesionados Rodrygo, Éder Militão y Estêvão, quienes quedaron fuera de la Copa del Mundo pese a que venían siendo habituales durante el proceso de Ancelotti.

Brasil estará en el Grupo C

Antes del debut mundialista, Brasil disputará dos amistosos preparatorios. Primero enfrentará a Panamá en el estadio Maracaná y luego viajará a Estados Unidos para medirse frente a Egipto.

El estreno oficial de los pentacampeones del mundo será el próximo 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey. Posteriormente chocará con Haití y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Escocia.

La nómina oficial de Brasil para el Mundial 2026

Porteros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Gremio)

Defensas

Danilo (Flamengo)

Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Leo Pereira (Flamengo)

Ibáñez (Al-Ahli)

Centrocampistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Danilo Santos (Botafogo)

Delanteros