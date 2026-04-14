“Acción de juego”: Esto dijo el VAR en polémica jugada que reclamó la U ante Ñublense

El fuerte planchazo de Jovanny Campusano sobre Javier Altamirano sigue generando cuestionamientos, aunque en el referato nacional afirmaron que el defensor de Ñublense “no puede hacer nada por parar ese pie”.

La ANFP liberó este lunes por la noche los audios del VAR en la jugada que marcó la polémica en el partido de Ñublense ante Universidad de Chile, el que terminó con victoria 1-0 para los chillanejos.

El momento que más comentarios generó fue un fuerte planchazo de Jovanny Campusano sobre Javier Altamirano, el que terminó sin sanción y que desató los reclamos de Los Azules.

Para explicar la acción el ente rector del fútbol chileno subió un video en el que se remarcó por parte de los árbitros que el defensa de los Diablos Rojos “tiene controlado el balón y lo juega con su pie izquierdo”.

“termina pisando a su rival de camiseta azul como consecuencia directa. El árbitro (Cristian Galaz), que se encontraba en una buena posición, con cercanía y buen ángulo de visión, interpreta correctamente la acción”.





¿Qué dijeron en el VAR sobre polémica jugada de Jovanny Campusano?

Al analizar la jugada, Piero Maza, juez encargado del VAR, le comentó al colegiado principal que “el jugador de Ñublense juega el balón y es el de la U el que llega de imprevisto. El de la U antepone el pie”.

Tras algunos segundos, Maza le habló a Galaz y comentó: “El jugador rojo juega el balón y es el jugador de la U el que antepone su pie”.

“Para nosotros es una acción de juego porque el jugador de Ñublense, Campusano, no puede hacer nada por parar ese pie. Él juega y es el jugador de la U. Si bien es cierto que es una jugada fuerte porque le dobla el tobillo”, agregó.