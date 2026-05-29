Con Tiane Endler a la cabeza: La Roja Femenina oficializa nómina para encuentro frente a Ecuador

Para este encuentro, a disputarse el próximo viernes 05 de junio en el Estadio Nacional, el técnico Luis Mena oficializó el listado en el que destaca la arquera del Olympique de Lyon, Christiane Endler.

La Roja femenina ya tiene su nómina para el importante duelo por la Liga de Naciones frente a su similar de Ecuador.

Para este encuentro, a disputarse el próximo viernes 05 de junio en el Estadio Nacional, el técnico Luis Mena oficializó el listado en el que destaca la arquera del Olympique de Lyon, Christiane Endler, principal figura del elenco nacional.

Además de “Tiane”, Camila Sáez, Fernanda Pinilla, Yessenia López y Yanara Aedo, todas experimentadas y mundialistas, también aparecen en la nómina que buscará obtener los tres puntos y quedar más cerca del Mundial que se disputará en Brasil 2027.





Revisa la nómina completa acá