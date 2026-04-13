Tras nuevas polémicas: La U se molesta por el arbitraje ante Ñublense y prepararía queja formal

Los Azules perdieron la paciencia luego de la caída en Chillán, choque en que se dio una fuerte infracción que Jovanny Campusano sobre Javier Altamirano que no fue sancionada con tarjeta roja.

Importantes medidas tomaría Universidad de Chile luego de la derrota ante Ñublense este domingo, donde cayeron 1-0 por la fecha 9° de la Liga de Primera.

Los Azules se molestaron por el arbitraje de Cristian Galaz luego de dos entradas fuertes de jugadores chillanejos que no fueron sancionadas con tarjeta roja, especialmente un planchazo de Jovanny Campusano sobre Javier Altamirano.

A raíz de esto, La Tercera informó que la dirigencia del cuadro laico prepararía una queja formal contra la Comisión de Árbitros, dirigida al presidente de esta entidad, Roberto Tobar.

La directiva plantearia los diferentes criterios que han ocurrido en encuentros del campeonato, afirmando que en situaciones similares sí se han determinado sanciones.

De acuerdo al citado medio, se pretende el solicitar la revisión de los procedimientos arbitrales, dejando constancia con este reclamo.





Roberto Tobar responde por polémica jugada

Horas después de que se conociera la molestia de la U, el propio Roberto Tobar aseguró que el actuar del juez y del VAR fue correcto y que Campusano no merecía ser expulsado.

En conversación con el programa Círculo Central, el reconocido ex árbitro comentó que “si hiciéramos un close-up y nos centráramos netamente en el punto de contacto, la acción podría verse brutal”.

Pese a esto, el actual presidente de la Comisión de Árbitros pidió “entender el contexto. El jugador quiere rechazar el balón y se topa con la pierna del futbolista de Universidad de Chile, quien intenta bloquear el disparo”.

“Nosotros revisamos estas situaciones en seminarios, clases prácticas y devoluciones para aplicar una interpretación basada en lo que el jugador realmente intenta realizar”, agregó.

Tobar indicó que “ha sido un balón dividido. El jugador juega primero la pelota y, después de eso, termina impactando con esa patada que se ve en las imágenes. Si no hubiese tocado el balón primero, habría sido claramente tarjeta roja”.