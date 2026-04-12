Ñublense derrota a la U y corta su avance hacia la cima del torneo

Azules y “Diablos Rojos” se enfrentaron en un encuentro válido por la novena fecha del campeonato nacional.

Universidad de Chile cayó por 1-0 frente a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún, en un partido válido por la novena fecha de la Liga de Primera.

Un duelo que se definió en la agonía tras un impecable tiro libre de Diego Céspedes que le dio la victoria a los locales al minuto 90 del encuentro.

Con esta derrota, los azules enredan sus opciones de acercarse a la parte alta de la tabla, donde se mantienen Colo Colo, Deportes Limache y Universidad Católica.





Ñublense vence a la U en Chillán y corta la racha de Gago

En la primera mitad, ambos equipos no se hicieron mayor daño. Si bien hubo aproximaciones en ambas áreas, ninguno logró traducir su propuesta en ocasiones realmente claras de gol.

La U intentó asumir el protagonismo con mayor posesión, mientras Ñublense apostó por un bloque ordenado y salidas rápidas.

Así, el primer tiempo se cerró sin goles, pero con ambos equipos volviendo del descanso con opciones de quedarse con la victoria.

Ya en la segunda mitad, continuó el ida y vuelta por parte de ambos elencos, pero sin la profundidad necesaria para desequilibrar el marcador.

El único gol del partido llegaría al minuto 90, luego de que Matías Zaldivia generara un tiro libre a favor de los locales que bien supo aprovechar Diego Céspedes para llevar la pelota al ángulo del arco de Gabriel Castellón.

Próximos partidos de la U y Ñublense por la Liga de Primera

En la siguiente fecha, la U deberá visitar a Everton el día sábado 18 de abril a las 18:30 horas.

Por su parte, Ñublense viajará para enfrentar a Coquimbo Unido el día domingo 19 de abril a las 12:30 horas.