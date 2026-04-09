Luis Musrri reconoce quiebre con otro histórico de la U: “Ya no somos amigos como antes”

El ex capitán de Los Azules confesó sus diferencias con Víctor Hugo Castañeda, con quien jugó y dirigió al Romántico Viajero.

Luis Musrri, ex capitán de Universidad de Chile, sorprendió al confesar que ya no es cercano a Víctor Hugo Castañeda, otro referente de Los Azules.

El histórico ex volante del cuadro laico reconoció que ya no es amigo con su otrora compañero de equipo, con quien también trabajó en el primer equipo del Romántico Viajero el 2016.

Consultado sobre si se han juntado en el último tiempo, Musrri fue tajante y remarcó que “ya no”.





¿Qué dijo Luis Musrri?

En conversación con el podcast Blah, el entrenador comentó: “No, ya no nos juntamos. Ya no somos amigos como antes, pero por diferencias”.

El recordado mediocampista contó que con Víctor Hugo “fuimos amigos, bien amigos de visitarnos en la casa y todo”, aunque aclaró que ya no tienen contacto.

Ambos conformaron una dupla técnica a mediados del 2016 para tomar el mando de la U, reemplazando a Sebastián Beccacece que se fue del club por los malos resultados.

De todas formas, Musrri indicó que sí mantiene un vínculo con el hermano menor Cristián Castañeda. “Somos compadres. Con él tengo más contacto y hablamos a veces”, señaló.

“Si llego a volver a dirigir nuevamente, la idea es que él vuelva a ser ayudante como al comienzo, cuando salimos campeones con Melipilla (2006) y llegamos a la final con Palestino (2008)”, añadió.