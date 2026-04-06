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Hincha de la U acusó que le prohibió ingreso al estadio tras foto viral: “Es demasiado insólito”

La joven se descargó en redes sociales luego de que no pudiera ver el choque de Los Azules con Deportes La Serena. “En ningún momento incité a la violencia”, comentó.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Una hincha de Universidad de Chile acusó que no se le permitió ingresar al Estadio Nacional en reciente partido ante Deportes La Serena, el que terminó con victoria 4-0 a favor de Los Azules.

La joven afirmó que se le aplicó el Código 102, es decir, prohibición de ingreso a los estadios, por volverse viral a causa de una foto en la que se le observa gritando a Francisco Meneghini, ex entrenador del club.

La fanática, identificada como @dvnieelvpvz en redes sociales, subió un video en el que sostuvo: “Fui al estadio con mi hija, con mi pareja y con mi familia”.

“Al entrar, entregué mi carnet. Hace el sonido de que tengo la prohibición de ingreso. Pregunto el por qué y me dicen que tengo el código 102 por incitar a la violencia”, comentó.

En ese instante, la afectada indicó: “Estoy segura que estoy bloqueada solamente porque mi foto se hizo muy viral (…) Mi pregunta es: ¿Alguien se dio el tiempo de leer mis labios y decir qué dije? ¿O por qué incité la violencia, supuestamente?”.

La molestia de hincha de la U que no pudo entrar al estadio

La aficionada insistió en que “ni siquiera lo toqué (a Meneghini), estuve menos de un minuto en adelante y tuve la mala suerte de que me sacaron la foto, pero para que me bloqueen y no me llegue ninguna notificación, me parece insólito”.

Junto con catalogar todo lo ocurrido de “injusto”, la joven señaló: “En ningún momento incité a la violencia. Es demasiado insólito lo que me pasó. Me vine a mi casa llorando porque no entendía qué pasaba. Bueno, porque en verdad me dejaron como una violenta al frente de ahí de todos”.

“Solamente dije un garabato y nada grave, de verdad (…) Ya pude entrar a un partido después de que Paqui se había ido y ya había pasado lo de la violencia. Demasiado insólito”, sentenció.

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