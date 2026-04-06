Hincha de la U acusó que le prohibió ingreso al estadio tras foto viral: “Es demasiado insólito”

La joven se descargó en redes sociales luego de que no pudiera ver el choque de Los Azules con Deportes La Serena. “En ningún momento incité a la violencia”, comentó.

Una hincha de Universidad de Chile acusó que no se le permitió ingresar al Estadio Nacional en reciente partido ante Deportes La Serena, el que terminó con victoria 4-0 a favor de Los Azules.

La joven afirmó que se le aplicó el Código 102, es decir, prohibición de ingreso a los estadios, por volverse viral a causa de una foto en la que se le observa gritando a Francisco Meneghini, ex entrenador del club.

La fanática, identificada como @dvnieelvpvz en redes sociales, subió un video en el que sostuvo: “Fui al estadio con mi hija, con mi pareja y con mi familia”.

“Al entrar, entregué mi carnet. Hace el sonido de que tengo la prohibición de ingreso. Pregunto el por qué y me dicen que tengo el código 102 por incitar a la violencia”, comentó.

En ese instante, la afectada indicó: “Estoy segura que estoy bloqueada solamente porque mi foto se hizo muy viral (…) Mi pregunta es: ¿Alguien se dio el tiempo de leer mis labios y decir qué dije? ¿O por qué incité la violencia, supuestamente?”.





La molestia de hincha de la U que no pudo entrar al estadio

La aficionada insistió en que “ni siquiera lo toqué (a Meneghini), estuve menos de un minuto en adelante y tuve la mala suerte de que me sacaron la foto, pero para que me bloqueen y no me llegue ninguna notificación, me parece insólito”.

Junto con catalogar todo lo ocurrido de “injusto”, la joven señaló: “En ningún momento incité a la violencia. Es demasiado insólito lo que me pasó. Me vine a mi casa llorando porque no entendía qué pasaba. Bueno, porque en verdad me dejaron como una violenta al frente de ahí de todos”.

“Solamente dije un garabato y nada grave, de verdad (…) Ya pude entrar a un partido después de que Paqui se había ido y ya había pasado lo de la violencia. Demasiado insólito”, sentenció.

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