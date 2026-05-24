Emergencia en Claro Arena: Hincha de la UC fue evacuado de urgencia

A través de la transmisión oficial del encuentro se pudo ver cómo el equipo médico presente reaccionó de inmediato para prestar asistencia de urgencia.

Mientras se jugaba el clásico 189 entre Universidad Católica y Colo-Colo, un hincha de la UC perdió la consciencia y debió salir en ambulancia del recinto deportivo.

A través de la transmisión oficial del encuentro se pudo ver cómo el equipo médico presente reaccionó de inmediato para prestar asistencia de urgencia.

Las imágenes también mostraron cómo el afectado fue reanimado con RCP mientras era evacuado.

Producto del incidente, el encuentro estuvo detenido por cerca de cinco minutos, para luego reanudarse con normalidad.