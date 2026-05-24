U. Católica vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera

Cruzados y Albos se enfrentarán este domingo en un partido válido por la fecha 13º del campeonato nacional.

Universidad Católica recibirá este domingo a Colo Colo en el Claro Arena, en la edición 189 del “clásico moderno”, válido por la fecha 13º de la Liga de Primera 2026.

Los cruzados buscarán ratificar su triunfo en Copa Libertadores esta semana frente a un cuadro albo que llega como líder exclusivo del certamen local con 27 puntos y con la posibilidad de sacar ventaja a un rival directo, como lo es la UC.

Cabe precisar que ambos elencos se han enfrentado en 188 encuentros en Primera División, de los cuales el cuadro popular se impone con 82 triunfos contra 55 de La Franja. Los otros 51 fueron empate.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Colo Colo?

El partido de la Universidad Católica y Colo Colo, válido por la fecha 13° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre la UC vs Colo Colo por Liga de Primera

El clásico 189 está programado a partir de las 18:00 horas de Chile de este domingo 24 de mayo.

El duelo se disputará en el Claro Arena y el árbitro designado es José Cabrero Rebolledo.