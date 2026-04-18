Uruguay vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido por Liga de Naciones Femenina

La Roja retomó la alegría en la Liga de Naciones Femenina y sigue peleando por ir al Mundial 2027, superando a La Celeste en un complejo partido.

La Selección Chilena recuperó la alegría y venció 3-1 a Uruguay por la Liga de Naciones Femenina, continuando con el sueño de clasificar al Mundial 2027.

Por la fcha 7°, La Roja recuperó el gol de desventaja en el primer tiempo y sacó adelante un duro encuentro en el Estadio Centenario de Montevideo.

Mary Valencia, Michelle Olivares Acevedo y Vaitiare Pardo anotaron los goles del combinado nacional, quienes disputarán su último encuentro por este torneo en junio contra Ecuador.