En la ruta correcta: Chile derrotó a Uruguay y sumó puntos de oro en la Liga de Naciones Femenina

Con dos goles en el segundo tiempo, La Roja se impuso en el Centenario de Montevideo y dio un paso más hacia el Mundial 2027.

Una victoria fundamental consiguió la Selección Chilena en su visita a Uruguay por la Liga de Naciones Femenina, imponiéndose 3-1 este sábado en Montevideo.

La Roja tenía la obligación de ganar luego de las derrotas contra Argentina y Colombia, enfrentando en esta ocasión a un rival directo en la lucha por ir al Mundial 2027.

La tarde arrancó de muy mala manera con la apertura de la cuenta de Pamela González, quien apareció sin marca en un tiro de esquina y batió a Christiane Endler a los 4 minutos del primer tiempo.

Afortunadamente, las dirigidas por Luis Mena no sintieron el golpe y llegaron a la paridad a los 8′ con Mary Valencia que definió de gran manera un mano a mano.

El nerviosismo creció con la árbitra argentina Salomé Di Iorio cobrando un penal a los 18′ por un supuesto foul de Fernanda Pinilla, aunque el VAR revirtió la situación debido a que fue la jugadora charrúa la que provocó el contacto.





Chile reacciona y sigue en carrera por el Mundial 2027

El combinado nacional salió con todo en el complemento, teniendo la primera gran chance con un palo de Camila Sáez.

La ventaja llegó con Michelle Olivares Acevedo a los 69′ empujando una pelota en uan jugada realmente dramática, la que tuvo intervención del VAR debido a que se cobró una posición adelantada que no existió.

Solamente 120 segundos después, Vaitiare Pardo hizo una enorme jugada penal y marcó el tercero para La Roja que obtuvo un triunfo fundamental y sigue soñando con la cita planetaria.

El final del cotejo incluyó una expulsión de Agustina Gómez en las locales por una brutal infracción a Pardo, desatando empujones entre las futbolistas.

Con esto, Chile escaló al tercer lugar de la tabla de posiciones sumando 10 puntos, quedando en zona de repechaje para el certamen a falta de solamente dos jornadas.

El próximo desafío será ante Ecuador en junio en condición de local, para luego quedar libre y esperar la definición por los cupos.