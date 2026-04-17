La dura respuesta de DT de Atlético Mineiro tras no citar a Iván Román: “Lo que menos me preocupa…”

Eduardo Domínguez, entrenador del Galo, se refirió a la ausencia del seleccionado chileno, quien no suma minutos en su club desde marzo.

La situación de Iván Román es Brasil se complica. El defensor chileno perdió terreno y no fue citado en la victoria 2-1 del Atlético Mineiro sobre Juventud Las Piedras por Copa Sudamericana.

Esto se suma a que tampoco fue convocado al reciente encuentro por la liga local, teniendo que remar de atrás para ser considerado por el entrenador Eduardo Domínguez.

Consultado por esta situación, el estratega argentino evitó profundizar en los motivos de esta decisión y aseguró que tiene el foco en el aspecto colectivo.





“¿Cuántos jugadores cambiamos? Dos o tres. No hubo mucha variación y no va a haber mucha variación, entonces. ¿Quién tiene que modificar? No hablamos de un jugador, hablamos de un todo, de un equipo. Y lo que menos me preocupa es la individualidad”, mencionó.

En conferencia de prensa, el trasandino recalcó que su explicación “no es por Iván”, aunque remarcó que “me ocupan todas las otras situaciones. Si empiezo a hablar de individualidades, tengo que hablar de por qué juega este, por qué juega el otro. Es eso”.

Iván Román es “ignorado” desde la Fecha FIFA

Román parecía agarrar camiseta tras tener cuatro titularidades consecutivas en el Galo en marzo, llegando a marcar su primer gol frente a Sao Paulo.

Sin embargo, todo cambió luego de la fecha FIFA en la que participó en los amistosos de La Roja contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Al volver al Atlético Mineiro, el joven de 19 años fue al banco en tres oportunidad y en otras dos ni siquiera estuvo citado.