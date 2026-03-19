El fuerte descargo de Iván Román tras anotar su primer gol con el Atlético Mineiro: “Tuve que pelear”

El chileno le dio el triunfo al Galo ante el Sao Paulo con un preciso cabezazo, tanto que festejó con muchísima emoción y que le dedicó a su familia.

Un profundo descargó realizó Iván Román tras convertir su primer gol con el Atlético Mineiro. El chileno anotó en la victoria 1-0 de su equipo contra el Sao Paulo por el Brasileirao.

El defensor fue titular y le dio el triunfo al Galo que jugó en condición de local, marcando tras conectar un pivoteo en el área a los 18 minutos del segundo tiempo.

Tras el término del compromiso, el zaguero no ocultó su felicidad y realizó un fuerte descargo personal.





La felicidad de Iván Román

En diálogo con la transmisión oficial, Román comentó: “Esto quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo”.

“A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que de verdad los extraño mucho. No ha sido muy fácil para mí”, señaló el joven de 19 años.

El ex Palestino recordó que llegó al Mineiro “el año pasado. No tuve muchas oportunidades, tuve que pelear, pero la verdad es que Dios tiene su tiempo”.

“Las cosas se dieron y gracias a Dios hoy pude hacer un buen partido y hacer este gol”, agregó en medio de la locura del público que lo aplaudió.

Con el triunfo, el cuadro de Belo Horizonte llegó a 8 puntos en el Brasileirao y escaló al puesto 11° de la tabla de posiciones, todo esto cuando han transcurrido siete jornadas.

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