Gana, gusta y timbra pasajes: Chile goleó a Bolivia y clasificó al Mundial Sub 17

La Roja tuvo una sólida actuación y venció a La Verde en los playoffs del Sudamericano, consiguiendo su cupo en la cita planetaria.

La Selección Chilena Sub 17 aseguró su cupo en el Mundial de la categoría, luego de vencer este jueves 4-0 a Bolivia en los playoffs del Sudamericano.

Luego de finalizar cuarta en su grupo, La Roja se impuso a La Verde y clasificó a la cita planetaria que se disputará en Qatar en los próximos meses.

El combinado nacional pegó en los momentos cruciales y tomó ventaja en el primer tiempo con los goles de Amaro Riveros y Joaquín Muñoz.





El segundo lapso fue frenético y los dirigidos por Ariel Leporati aumentaron la diferencia con el golazo de Baltazar Orostica, quien culminó una buena jugada colectiva.

La escuadra altiplánica parecía meterse en el encuentro tras el cobro de un penal, pero el arquero Vicente Villegas estuvo realmente notable y tapó el lanzamiento a los a 54 minutos.

Sobre el final del encuentro, un contragolpe letal fue culminado por Ignacio Cerda para timbrar los pasajes y desatar la euforia del plantel y cuerpo técnico.

La victoria le permitió a Chile obtener una de las siete plazas al certamen internacional, accediendo por segunda ocasión consecutiva y generando ilusión de cara al futuro.