Pdte. de San Marcos de Arica fue desaforado por presunta agresión: Fue citado por Tribunal de Disciplina

La medida se tomó luego de una denuncia presentada por un entrenador, quien acusó al dirigente de lanzar “combos” tras un partido disputado este año.

David Ramos, presidente de San Marcos de Arica, fue desaforado por el Tribunal de Honor de la ANFP por una presunta agresión física.

Esto se dio luego de una denuncia presuntada por el entrenador John Armijo tras el partido entre Deportes Santa Cruz, equipo que dirigía y el elenco nortino en febrero de este año.

En su momento, el estratega acusó al dirigente de haber lanzado “combos” tras el choque que finalizó 1-1 por la primera fecha de la Liga de Ascenso.





David Ramos deberá comparecer ante Tribunal de Disciplina

Ahora, el Tribunal de Disciplina oficializó su desafuero, por lo que el directivo fue citado a comparecer a la audiencia que se realizará el próximo 9 de junio.

De acuerdo al Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, las sanciones que arriesga Ramos van desde la “amonestación” hasta la “inhabilitación temporal o perpetua de cualquier cargo en la Asociación y Clubes afiliado”.

Esto se establece en el artículo 61°, donde se menciona que otro de los posibles castigos es la suspensión de sus funciones y multas.

San Marcos de Arica ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones de la Primera B esta temporada, sumando 25 puntos en las primeras 14 fechas.