Ocupará el mítico 23: Philadelphia 76ers presenta a LeBron James con emotivo video

El elenco del Este oficializó a su refuerzo más importante para la nueva temporada de la NBA, donde el King buscará un inédito récord.

El bombazo es una realidad. Philadelphia 76ers presentó este lunes a LeBron James como su flamente refuerzo para la temporada 2026/2027 de la NBA.

A través de un emotivo video, el conjuntos de la costa Este anunció al King, quien dejó de pertenecer a Los Angeles Lakers luego de ocho campañas.

Adicionalmente, se confirmó que el ganador de cuatro anillos ocupará el número 23, camiseta que se ha transformado en un emblema de su exitosa carrera.

El basquetbolista de 41 años intentará convertirse en el primer jugador en conquistar el título con cuatro equipos diferentes, logrando la corona anteriormente con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y el propio cuadro de California.

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El “efecto Lebron James” que se toma Philadelphia

De acuerdo con medios internacionales, el fichaje ha creado un verdadero “efecto Lebron” en el que el club y la ciudad sacan cuentas alegres.

Una de las consecuencias económicas más importantes es que los primeros abonos para la nueva temporada se agotaron, con los hinchas pagando importantes cifras para ver a los 76ers.

De hecho, las entradas para los primeros amistosos tuvieron un importante aumento de precio, a lo que se suma las ganancias de hoteles, restaurentes y aspectos turísticos que tendrá Philadelphia con el arribo del King.

El comienzo de la NBA está fijado para el próximo 20 de octubre, con la fase regular finalizando en abril del 2027.