Jugaron el Mundial: Las dos figuras de Cabo Verde que reaccionaron al fichaje de Vozinha en Colo Colo

El arribo del arquero al fútbol chileno no dejó indiferente a Los Tiburones Azules, con dos de sus integrantes dejando mensajes en la publicación del Cacique.

El fichaje de Vozinha a Colo Colo es una realidad. Los Albos dieron el gran golpe al mercado y concretaron el arribo del arquero que viene de integrar el once ideal del Mundial.

La transferencia no dejó indiferente a los compañeros del meta en la selección de Cabo Verde, con dos de ellos manifestándose de manera pública por el traspaso.

Compañeros de Vozinha festejaron fichaje en Colo Colo

Los aludidos son Jovane Cabral y Steven Moreira, quienes comentaron la publicación del Cacique en Instagram.





El primero de ellos reaccionó con un corazón azul, mientras que el segundo agregó una cabra a modo de elogio del meta de 40 años.

Ambos jugadores vienen de sumar minutos en la histórica presentación de Los Tiburones Azules en la cita planetaria, donde perdieron en dieciseisavos de final con Argentina.

De hecho, Jovane Cabral concretó su arribo a Gremio de Brasil una vez terminado el torneo, teniendo la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana.

El posteo de Colo Colo anunciando a Vozinha superó el millón de likes y ya alcanzó 117 comentarios.

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