Personalizado: Pareja de seleccionado argentino muestra el regalo de Messi al plantel tras el Mundial

Kelci Rose, novia de Marcos Senesi, sorprendió a sus seguidores publicando un video sobre el obsequio del capitán de La Albiceleste.

Mientras los futbolistas de Argentina siguen con el sabor amargo tras la derrota en al final del Mundial a manos de España, la pareja de uno de los jugadores reveló el regalo que Lionel Messi le hizo al plantel.

Se trata de Kelci Rose, novia de Marcos Senesi, que enseñó a sus seguidores de redes sociales los obsequios de La Pulga a sus compañeros.

“Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar”, comentó en primera instancia en un video publicado en TikTok.





El regalo de Messi al plantel de Argentina

Sentada en el piso usando una camiseta antigua de los trasandinos, la futbolista inglesa exhibió en primera instancia una mochila personalizada.

Allí se encontraba el regalo del capitán: Un kit completo para tomar mate de color dorado de una importante marca.

“Marcos me lo dio para mantenerlo guardado y para llevarlo. También me dio yerba por si quiero tomar”, comentó en el registro la joven de 22 años.

Junto con mencionar que el obsequio es “genial”, Rose pidió a sus seguidores dejar comentarios sobre la actitud de Messi.

El gesto demostró gran unión en plantel de Argentina se dio tras la gran campaña en el torneo, quedando a solamente un paso de repetir la hazaña conseguida en Qatar 2022.

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