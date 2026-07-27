Lo sufrió el Dibu Martínez: Mira el golazo de Cabo Verde a Argentina que fue elegido el mejor del Mundial

Sidny Lopes Cabral obtuvo el premio por su espectacular tanto a La Albiceleste, imponiéndose en votación popular a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Julián Álvarez.

La FIFA confirmó este lunes un secreto a voces: El gol de Sidny Lopes Cabral a Argentina fue elegido como el mejor de todo el Mundial 2026.

El tanto se dio el pasado viernes 3 de julio, con el lateral de Cabo Verde anotando el 2-2 parcial para su selección en el choque por los dieciseisavos de final de la cita planetaria.

A los 102 minutos, el defensa del Trabzonspor de Turquía pasó al ataque y desde la esquina del área sacó un tremendo derechazo, dejando sin opciones al arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

Sidny Lopes Cabral anotó el mejor gol del Mundial 2026

El africano se impuso en votación popular a varios cracks, incluyendo a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Julián Álvarez.

A través de su canal oficial, la FIFA destacó que el zaguero tomó “el relevo de Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison en el palmarés del premio”.

“Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’ No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza”, comentó al mismo organismo.

Nacido en Países Bajos y con raíces caboverdianas, Lopes Cabral tiene 23 años y disputó 3 partidos en la cita planetaria en los que marcó un gol.

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