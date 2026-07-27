Tras perder la final del Mundial: La singular canción de hinchas argentinos que menciona a Chile

Los trasandinos se descargaron luego de la derrota con España en la cita planetaria, mostrando un particular tema en el que menciona a algunos países.

Argentina todavía no olvida la final que perdió ante España en el Mundial 2026, situación que quedó demostrada con una singular canción creada por algunos de sus hinchas.

Los aficionados trasandinos aseguraron en toda la cita planetaria que el resto de los países estaban contra ellos, por lo que decidieron dedicarles un tema.

Uno de los apuntados es Chile, lo que demuestra que la rivalidad originada por los triunfos de La Roja en la Copa América sigue latente.





Argentinos arremetieron contra Chile con particular canción

Los encargados de interpretar este “himno” fueron integrantes de la barra de River Plate, quienes se manifestaron con bombos y platillos.

“Españoles, ingleses y chilenos, a toda la Argentina, nos chu…”, señalaron en la previa del partido que su equipo perdió ante Barracas Central por la liga local.

El combinado nacional fue mencionado junto a estas dos selecciones poderosas, buscando que este hit se vuelva viral y se cante en todas las canchas del vecino país.

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