Cecilia Pérez se sincera ante posible arribo de Alexis Sánchez a la U: “Sería maravilloso”

La presidenta de Azul Azul reconoció que sería “un sueño” concretar el arribo de Maravilla, quien la semana pasada afirmó que no tiene en mente volver al fútbol chileno.

El mercado de pases sigue siendo tema en Universidad de Chile, con Cecilia Pérez abordando los rumores de una supuesta negociación con Alexis Sánchez.

La presidenta de Azul Azul fue consultada por Maravilla, quien la semana pasada cerró la puerta a un posible retorno al fútbol chileno.

En la previa de la victoria ante Audax Italiano por la fecha 16° de la Liga de Primera, la ex vocera de Gobierno afirmó: “Yo soy de las convencidas de que una tiene que ser súper respetuosa cuando existen intereses de una o ambas partes de que un jugador pueda o no llegar a la U”.

“Jamás voy a revelar si uno está en negociaciones con tal o cual jugador”, comentó.





¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre Alexis Sánchez?

Pérez no ocultó su deseo por la posibilidad de fichar al delantero, remarcando: “Qué ganas, qué gusto y qué sueño sería que Alexis llegara a nuestro club. Sería maravilloso”.

“Si se puede dar, se dará, y ustedes (la prensa) serán los primeros en conocerlo. Si él tiene oportunidades en otros mercados, uno lo respeta y esperará el momento para que pueda eventualmente terminar su carrera en Chile”, agregó.

Sánchez actualmente es jugador libre luego de finalizar su contrato con el Sevilla, club en el que jugó la última temporada.

A sus 37 años, el tocopillano ha manifestado en reiteradas ocasiones que pretende seguir en una de las principales ligas de Europa.