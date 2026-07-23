“Curioso”: La teoría que lanzó Johnny Herrera ante posible interés de la U en Alexis Sánchez

El ex capitán de Los Azules se manifestó en sus redes sociales tras el rumor que coloca a Maravilla de vuelta en el fútbol chileno.

Una llamativa reacción tuvo Johnny Herrera tras el supuesto interés de Universidad de Chile en fichar a Alexis Sánchez, quien actualmente es jugador libre.

Maravilla volvió a aparecer en la órbita de Los Azules, situación que desató una teoría del ex capitán e ídolo del club laico.

A través de sus redes sociales, el otrora arquero comentó: “Curioso que cuando está a punto de explotar lo de Sartor, aparece (Alexis) Sánchez”.

La referencia es para el caso judicial que vive el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, que está siendo investigado desde hace varios meses.

De hecho, el empresario será formalizado el próximo jueves 30 de julio en un caso que ha golpeado a la institución.

El escenario que podría facilitar llegada de Alexis Sánchez a la U

El posible arribo de Sánchez a la U tiene una condición especial: Esperar a que el tocopillano no encuentre algún club en Europa.

En caso de que se no pueda fichar por alguna liga atractiva, el goleador histórico de La Roja aceptaría la propuesta del Romántico Viajero.

De concretarse, el ariete volvería al fútbol chileno luego de 18 años en el extranjero.