El joven perdió la vida a los 22 años. En 2024 tuvo un breve ciclo por Los Ruleteros en los que alcanzó a jugar solamente 7 partidos.

Conmoción causó en Uruguay la muerte de Bruno Betancor, futbolista que pasó por Everton de Viña del Mar y que perdió la vida a los 22 años.

La noticia fue dada a conocer por Deportivo Italiano, club de la Serie C charrúa que confirmó en deceso a través de sus redes sociales.

El delantero falleció de “un paro cardiorrespiratorio” de acuerdo con lo señalado por la institución, situación que será investigada por las autoridades.

Formado en Peñarol, el apodado “bola” tuvo un breve ciclo en Los Ruleteros a inicios de la temporada 2024, jugando 7 partidos y anotando un gol a Coquimbo por la Liga de Primera.

Una vez ratificado el deceso, el Manya y sus ex equipos de manifestaron en redes sociales y enviaron condolencias a la familia.

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La reciente polémica que protagonizó Bruno Betancor

Betancor dio que hablar hace algunas semanas en Argentina, país en el que estaba por una prueba en Deportivo Riestra.

Tras aparentemente ser rechazado, cámaras de seguridad captaron al futbolista robando indumentaria que pertenecía a otros integrantes del plantel.

De todas formas, el elenco argentino logró un acuerdo por un abono y el caso no llegó a la justicia.