Apuestan por un histórico: Uruguay define al reemplazante de Marcelo Bielsa tras fracaso en el Mundial

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, ratificó que hay un acuerdo para que Diego Forlán sea el DT de forma interina.

A dos semanas de quedar eliminado del Mundial 2026, Uruguay definió que el histórico Diego Forlán sea el reemplazante de Marcelo Bielsa en el cargo de entrenador.

La información fue dada a conocer por el propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, quien dio a conocer que el acuerdo es inminente.

“Será el entrenador de la selección Sub 20 y de los próximos partidos amistosos (de la adulta). Está entusiasmado, aunque aún quedan algunos puntos por concretar”, comentó a Teledoce.





El objetivo es que Cachavacha, ex futbolista que fue clave en el cuarto lugar en Sudáfrica 2010, dirija en los amistosos de las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre.

El puesto se tomará de forma interina a la espera de la realización de elecciones en el organismo, donde se tomará una decisión definitiva con miras al inicio de las próximas Eliminatorias y de la Copa América 2028.

Adicionalmente, el reconocido ex delantero estará a cargo de la Sub 20 que jugará el próximo Sudamericano en enero y que entregará cupos al Mundial de la categoría.

La experiencia de Diego Forlán como entrenador

Forlán fue entrenador de Peñarol en 2020 y de Atenas de Uruguay en 2021, etapas en las que no logró superar el 50% de rendimiento.

Pese a esto, la dirigencia le entregó su respaldo para intentar recomponer a un equipo tuvo varios conflictos internos en el periodo de Bielsa.