La despedida de Marcelo Bielsa de Uruguay: Extensa conferencia y autocrítica tras fracaso en Mundial

El rosarino habló con la prensa luego de la eliminación en fase de grupos de la cita planetaria, dando detalles de su cuestionada relación con el plantel.

Se acabó el ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay. Tras 3 años al mando, el argentino dejó de ser el entrenador de La Celeste tras el fracaso en el Mundial 2026.

Si bien su salida estaba decidida previo al inicio de la cita planetaria, el quedar eliminado en un grupo en el que compartían con Cabo Verde y Arabia Saudita desató una crisis que incluyó roces con jugadores.

Fiel a su estilo, el estratega dio este martes una extensa conferencia de prensa en la que hizo una fuerte autocrítica por el rendimiento de la escuadra charrúa.





“No tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo dos puntos sobre nueve y no clasificó a la segunda ronda del Mundial. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados que obtuvimos”, comentó.

En ese punto, el rosarino remarcó que “para mí este cierre es muy doloroso, por las ilusiones que me hice, por lo mal que terminó, por el esfuerzo al que arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores”.

Marcelo Bielsa aclara relación con jugadores de Uruguay

Respecto a los conflictos con el plantel, Bielsa confirmó que hubo una reunión antes de la derrota contra España y comentó que “los jugadores me circunscribieron las solicitudes de reducir la información aportada en las charlas y en la forma de entrenar”.

“También evalúo con quién hablo y cómo y qué debo decirle según sea esa persona, pero si ellos me piden un descanso porque eso le satura, no puedo ir en contra de ese pedido. Cuando uno no cumple un objetivo tan posible, hablar es una falta de respeto al que le duele. Sé que cuanto más diga, peor es”, agregó.

Adicionalmente, el ex entrenador de Chile habló sobre el cambio de Fernando Muslera en la caída de La Furia Roja. “Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido fuera el efecto en su ánimo por los errores cometidos”, dijo.