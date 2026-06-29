Periodista que vivió tenso momento con Marcelo Bielsa dio detalles del enojo: “Estaba exacerbado”

María José Paiva, comunicadora que entrevistó al entrenador luego de la derrota de Uruguay ante España, afirmó que el entrenador se molestó por una petición que le hizo un camarógrafo.

El fracaso de Uruguay en el Mundial 2026 dejó una imagen bastante polémica, con Marcelo Bielsa enojándose segundos antes de una entrevista post partido.

La situación se dio el pasado viernes tras la caída 1-0 ante España, la que sentenció la eliminación de La Celeste en la cita planetaria.

“Dale de una vez”, gritó el ex entrenador de la Selección Chilena, momento que fue explicado por la periodista que estaba en ese momento la cancha en Guadalajara, México.





La explicación de periodista que vivió tenso momento con Marcelo Bielsa

En conversación con un medio español, la comunicadora María José Paiva reveló que la molestia del argentino fue con el camarógrafo que lo acompañaba.

“Con Arabia Saudita, en el debut, ya se dio esta situación parecida, sólo que la cámara no estaba. Por eso, cuando terminó el partido con la eliminación, ya me la vi venir (…) Sabía que algo similar podía suceder”, relató.

Junto con mencionar que el funcionario es parte de la FIFA, la reportera remarcó que Bielsa “estaba exacerbado, estaba molesto. Ya me la veía venir”.

“Quiero aclarar que esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena. Me disculpé con él más allá de que no fue algó mío, pero es el técnico de mi selección. El colega, que habla solamente inglés, me dijo que no había inconvenientes”, agregó.

Consultada sobre cuánto tiempo esperó el estratega, Paiva aseguró que “nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó”.