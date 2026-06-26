El negativo récord de Marcelo Bielsa en los Mundiales: El dato que dejó la eliminación de Uruguay

El rosarino quedó eliminado del certamen al mando de la selección uruguaya y acrecentó su amargo registro en copas del mundo.

La noche de este viernes, Marcelo Bielsa sumó un triste registro al mando de la Selección de Uruguay, tras quedar eliminados del Mundial 2026 luego de caer 1-0 ante España.

El resultado no solo significó una nueva derrota para el trasandino al mando del elenco charrúa, donde fue arduamente cuestionado desde su llegada, sino que también lo deja con una amarga marca en las Copas del Mundo .

Resulta que el rosarino ha estado presente en tres mundiales como director técnico, al mando de tres selecciones diferentes: Argentina, Chile y Uruguay.





Negativo registro de Bielsa en los Mundiales

Durante su paso por las citas planetarias Marcelo Bielsa ha dirigido un total de nueve partidos con los tres elencos, registrando solo tres victorias.

En el resto de sus encuentros consiguió tres empates y tres derrotas, lo que en el global se traduce en un 33,3% de rendimiento como DT en los mundiales.

Triunfos de Bielsa en los mundiales:

Argentina (Mundial 2002): 1 victoria (1-0 ante Nigeria).

Chile (Mundial 2010): 2 victorias (1-0 ante Honduras y 1-0 ante Suiza).

Uruguay (Mundial 2026): Sin triunfos en esta edición.

A eso se le suma su dificultad para avanzar de la fase de grupos, algo que solo consiguió con La Roja en 2010, donde llegó a octavos de final. instancia en la que cayó ante Brasil por 3-0.

Con Argentina en 2002 sufrió una de las eliminaciones más doloras de su historia tras sumar cuatro puntos. Con Uruguay este año, quedó eliminado tras conseguir dos puntos en la fase de grupo.