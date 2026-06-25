Marcelo Bielsa y Uruguay en crisis: Aseguran que hubo nuevo quiebre entre el DT y el plantel

En la antesala de su duelo crucial ante España, el técnico rosarino y referentes del camarín uruguayo habrían tenido un nuevo cruce. Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde aparentemente cuestionaron su método de trabajo.

Una dramática situación viven Marcelo Bielsa y Uruguay en el Mundial 2026. Luego de empatar sus dos encuentros y tener que jugarse la clasificación con España este viernes, ahora se conoció un presunto quiebre en el camarín charrúa.

De acuerdo al programa radial Las Voces del Fútbol, y replicado por varios medios internacionales, los futbolistas Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde le pidieron una reunión al entrenador para cuestionar sus métodos de entrenamiento y la forma en que pretende enfrentar al equipo europeo.

Además, los referentes le habrían solicitado al argentino salir este viernes “con un bloque bajo y jugar al contraataque” contra el actual campeón de Europa, algo totalmente opuesto a la presión que quiere implantar el rosarino.





El supuesto quiebre en el camarín de Uruguay

Tras concluir la reunión privada, el estratega habría solicitado una convocatoria del plantel completo para exponer su metodología de trabajo y, durante 48 minutos sin pausas, explicó su visión.

La tensión habría escalado luego que Bielsa les recordara el episodio de Luis Suárez el 2024 y cómo el grupo habría intentado sacarlo del cargo.

Adicionalmente, el ex técnico de La Roja aparentemente consideró que él “construyó la carrera” de futbolistas como Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo.

Finalmente, cuando el DT aseguró que tenían que jugar “modo espejo” contra los españoles, desoyendo la petición de los referentes, lo que generaría que un grupo de jugadores se se retirara de la reunión mientras seguía exponiendo el argentino.

El partido entre Uruguay y España está fijado para este viernes 26 de junio, comenzando a las 20:00 horas de Chile.