Partidos de HOY jueves 25 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile
Durante esta jornada se disputarán seis partidos de la tercera y última fecha de la fase de grupos, correspondientes a las zonas D, E y F.
Este jueves 25 de junio se disputarán seis partidos del Mundial 2026, donde se conocerán nuevos clasificados a los dieciseisavos de final.
Los grupos D, E y F disputarán su tercera y última fecha, con duelos programados en los siguientes horarios: 16:00, 19:00 y 22:00 horas de Chile.
Con respecto a los equipos sudamericanos, en el Grupo D, Paraguay y Australia disputarán un mano a mano para definir al segundo de la zona tras Estados Unidos.
Mientras que Ecuador, quien integra el E, debe derrotar a Alemania para por lo menos asegurar su clasificación como uno de los mejores terceros.
Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.
Partidos del Mundial jueves 25 de junio por Chilevisión
- 16:00 horas (Previa por CHV desde las 15:00) | Ecuador vs Alemania – Grupo E
- 19:00 horas (Previa por CHV desde las 18:00) | Túnez vs Países Bajos – Grupo F
- 22:00 horas (Previa por CHV desde las 21:00) | Paraguay vs Australia – Grupo D
Horarios de los partidos jueves 25 de junio en el Mundial 2026
- 16:00 horas | Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E
- 16:00 horas | Ecuador vs Alemania – Grupo E (Transmite CHV)
- 19:00 horas | Japón vs Suecia – Grupo F
- 19:00 horas | Túnez vs Países Bajos – Grupo F (Transmite CHV)
- 22:00 horas | Turquía vs Estados Unidos – Grupo D
- 22:00 horas | Paraguay vs Australia – Grupo D (Transmite CHV)
¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?
Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.
Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:
- TV abierta por la señal de Chilevisión.
- Sitio web oficial de Chilevisión.
- Aplicación MiCHV para dispositivos móviles.