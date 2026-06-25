Partidos de HOY jueves 25 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Durante esta jornada se disputarán seis partidos de la tercera y última fecha de la fase de grupos, correspondientes a las zonas D, E y F.

Este jueves 25 de junio se disputarán seis partidos del Mundial 2026, donde se conocerán nuevos clasificados a los dieciseisavos de final.

Los grupos D, E y F disputarán su tercera y última fecha, con duelos programados en los siguientes horarios: 16:00, 19:00 y 22:00 horas de Chile.

Con respecto a los equipos sudamericanos, en el Grupo D, Paraguay y Australia disputarán un mano a mano para definir al segundo de la zona tras Estados Unidos.

Mientras que Ecuador, quien integra el E, debe derrotar a Alemania para por lo menos asegurar su clasificación como uno de los mejores terceros.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial jueves 25 de junio por Chilevisión

16:00 horas (Previa por CHV desde las 15:00) | Ecuador vs Alemania – Grupo E

19:00 horas (Previa por CHV desde las 18:00) | Túnez vs Países Bajos – Grupo F

22:00 horas (Previa por CHV desde las 21:00) | Paraguay vs Australia – Grupo D

Horarios de los partidos jueves 25 de junio en el Mundial 2026

16:00 horas | Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E

16:00 horas | Ecuador vs Alemania – Grupo E (Transmite CHV)

19:00 horas | Japón vs Suecia – Grupo F

19:00 horas | Túnez vs Países Bajos – Grupo F (Transmite CHV)

22:00 horas | Turquía vs Estados Unidos – Grupo D

22:00 horas | Paraguay vs Australia – Grupo D (Transmite CHV)

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: