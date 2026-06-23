Colombia vs RD Congo: Sigue AQUÍ el partido de Los Cafeteros por el Mundial minuto a minuto

Colombia se mide a República Democrática del Congo buscando su segundo triunfo en el Mundial, partido que se juega en Guadalajara.

Colombia vuelve a la cancha para un duro desafío en el Mundial. Los Cafeteros se miden este martes a República Democrática del Congo en su segunda presentación.

Por la fecha 2° del Grupo K, los pupilos de Néstor Lorenzo enfrentan a un rival de cuidado que dio la sorpresa en el debut al empatar nada menos que con Portugal.

En caso de ganar, el elenco amarillo se consolidará como uno de los mejores sudamericanos junto a Argentina al sumar dos victorias en la fase de grupos.





Hora del partido entre Colombia y RD Congo

El encuentro de Colombia ante República Democrática del Congo comienza a las 22:00 horas de Chile de este martes 23 de junio.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Guadalajara de México, mientras que el árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.

Colombia vs RD Congo por el Mundial: Sigue aquí el partido

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