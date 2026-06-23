Partidos de HOY martes 23 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este martes se disputarán cuatro partidos en esta segunda fecha de la fase de grupos, correspondientes a las zonas K y L.

Este martes 23 de junio se vivirá una nueva jornada del Mundial 2026, que contempla cuatro partidos. Entre ellos, destaca la Portugal de Cristiano Ronaldo, que buscará su primer triunfo en el certamen.

Mientras que otro de los favoritos, como lo es Inglaterra, intentará ratificar lo realizado ante Croacia y sellar su clasificación a la ronda de los 32 mejores.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial martes 23 de junio por Chilevisión

13:00 horas (previa desde las 12:00 por CHV) | Portugal vs Uzbekistán – Grupo K

16:00 horas (previa desde las 15:00 por CHV) | Inglaterra vs Ghana – Grupo L

19:00 horas (previa desde las 18:00 por CHV) | Panamá vs Croacia – Grupo L

Horarios de los partidos martes 23 de junio en el Mundial 2026

13:00 horas: Portugal vs Uzbekistán – Grupo K

16:00 horas: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L

19:00 horas: Panamá vs Croacia – Grupo L

22:00 horas: Colombia RD Congo – Grupo K

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión emitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: