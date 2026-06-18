Expulsado, fractura y goleada: Canadá hizo historia y aplastó a Qatar en el Mundial 2026

El conjunto asiático terminó el partido con dos jugadores menos luego de dos tarjetas rojas, mientras que el local perdió a Ismael Koné tras una fractura en el segundo tiempo.

Canadá se hizo fuerte de local y le propinó una goleada 6-0 a Qatar en el segundo partido del Grupo B del Mundial 2026.

Los locales se hicieron fuerte desde el inicio y abrieron el marcador a los 16 minutos gracias a Cyle Larín.

La delantera de los norteamericanos se tomó el área rival con propiedad y Jonathan David ayudó a encaminar la goleada a los 29′, 45+3′ y 90+2′.





En el segundo tiempo hubo poca respuesta del elenco asiático y apareció Nathan Saliba (64′) para aumentar la ventaja, sumado al autogol de Mohammed Manai (77′).

Expulsados y salida por fractura

Qatar terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones Homan El-Amin (33′) y Assim Madibo (53′).

Esta última fue producto de la fuerte entrada del jugador de Qatar en contra de Ismael Koné, quien sufrió una fractura y abandonó la cancha en camilla.

Con este resultado la Selección de Canadá hizo historia, ya que es fue el primer partido en la historia en que realizan más de un gol.

Además, esta fue la segunda goleada más abultada en lo que va del Mundial 2026, tras el 7-1 de Alemania ante Curazao

¿Cuándo vuelven a jugar Canadá y Qatar por el Mundial 2026?

Canadá cerrará el Grupo B ante Suiza, el próximo miércoles 24 de junio a las 15:oo horas.

En el mismo día y horario, Qatar hará lo propio ante Bosnia y Herzegovina.