Canadá rescató trabajado empate ante Bosnia en el Mundial 2026: Sumó su primer punto de la historia

A pesar de no conseguir un triunfo, los locales hicieron historia y sumaron su primer punto en la historia de los mundiales.

Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron 1-1 en su debut por el Grupo B del Mundial 2026, encuentro que se disputó en el Estadio Toronto.

Los norteamericanos tenían la presión de abrir el torneo con una victoria en su casa, pero el primer tiempo se les complicó debido a la presión de los europeo.

De todas maneras con el resultado, Canadá consiguió hacer historia ya que sumó su primer punto en la historia de sus apariciones en los mundiales de fútbol.





Trabajado empate

El elenco de bosnia encontró rápidamente el arco rival gracias a la acción Jovo Lukic que anotó de cabeza al minuto 21.

En el segundo tiempo Canadá despertó y metió presión en segundo dominó las acciones y consiguió varias llegadas de peligro en el arco rival, siendo la más peligrosa la que despejó Sead Kolasinac en la línea.

Finalmente, los locales encontraron su merecido empate gracias al gol de Cyle Larin (78′) que puso el definitivo 1-1.

¿Cuándo vuelven a jugar Canadá y Bosnia por el Mundial?

El próximo partido de los canadienses será ante la Selección de Qatar, el jueves 18 de junio a partir de las 18:00 horas.

Bosnia y Herzegovina en cambio tendrá que medirse frente a Suiza el mismo día, a las 15:00 horas.