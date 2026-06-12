Partidos de HOY en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este viernes la Copa del Mundo verá el estreno de los otros dos anfitriones que saltan a la cancha frente a sus fanáticos. Canadá se mide ante Bosnia y Herzegovina mientras que Estados Unidos hará lo propio ante Paraguay.

Este viernes 12 de junio continúa el Mundial 2026, que se disputa en simultáneo en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Por primera vez en la historia la Copa del Mundo contará con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, lo que dará un total de 104 partidos.

Durante esta jornada será el estreno de Canadá y Estados Unidos, los dos anfitriones de este certamen que saltan a la cancha frente a sus fanáticos.





Horarios y dónde ver en vivo el Mundial en Chile

Viernes 12 de junio:

15:00 horas: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Toronto (Transmite CHV)

21:00 horas: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Estadio Los Ángeles (Transmite CHV)

¿Cómo ver el partido por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: