Mundial 2026: Cuándo empieza y todo lo que debes saber

Chilevisión llevará a las pantallas la emoción de la Copa del Mundo. Conoce las fechas clave, cómo seguir los encuentros por la señal televisiva y online, y todos los detalles del torneo planetario.

El Mundial de la FIFA 2026 está a punto de comenzar y marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, la Copa del Mundo será organizada por tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y contará con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.

¿Cuándo comienza y cuándo termina el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio . Durante poco más de un mes se jugarán 104 partidos en distintas ciudades de Norteamérica.

Fechas clave del Mundial 2026

Inicio del torneo: jueves 11 de junio.

jueves 11 de junio. Partido inaugural (México vs. Sudáfrica): jueves 11 de junio, a las 15:00 horas.

jueves 11 de junio, a las 15:00 horas. Final del Mundial: domingo 19 de julio.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural se realizará el jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido entre México y Sudáfrica, que abrirá oficialmente la competición.

El evento comenzará a eso de las 13:30 horas de Chile y contará con la presencia de diversos artistas internacionales como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean y Belinda.

¿Cuándo se juega la final?

La gran final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio. El encuentro definirá al nuevo campeón del mundo tras un torneo que reunirá a 48 selecciones.

¿Quién transmite el Mundial 2026 en Chile?

Chilevisión es el canal oficial de la cita planetaria y transmitirá el partido inaugural y numerosos encuentros de selecciones como Argentina, Brasil, Francia, España, Inglaterra, Portugal y Uruguay.

¿Cómo ver el Mundial 2026 en vivo?

Los partidos que transmita Chilevisión podrán seguirse a través de:

TV abierta por la señal de Chilevisión .

. Sitio web oficial de Chilevisión.

Aplicación MiCHV para dispositivos móviles.





Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México Sudáfrica Corea del Sur República Checa

Grupo B

Canadá Bosnia y Herzegovina Catar Suiza

Grupo C

Brasil Marruecos Haití Escocia

Grupo D

Estados Unidos Paraguay Australia Turquía

Grupo E

Alemania Curazao Costa de Marfil Ecuador

Grupo F

Países Bajos Japón Suecia Túnez

Grupo G

Bélgica Egipto Irán Nueva Zelanda

Grupo H

España Cabo Verde Arabia Saudita Uruguay

Grupo I

Francia Senegal Irak Noruega

Grupo J

Argentina Argelia Austria Jordania

Grupo K

Portugal República Democrática del Congo Uzbekistán Colombia

Grupo L