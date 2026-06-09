Mundial 2026: Revisa el calendario completo con fechas, sedes y horarios
48 selecciones disputarán 104 partidos en 16 ciudades sede que se reparten entre Canadá, México y Estados Unidos.
Este próximo 11 de junio comenzará la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo internacional más importante del fútbol.
Hasta el 19 de julio, 48 selecciones disputarán 104 partidos en 16 ciudades sede que se reparten entre Canadá, México y Estados Unidos.
Chilevisión transmitirá de manera oficial los partidos de esta cita planetaria a través de sus pantallas, la señal online y la app MiCHV y a continuación podrás revisar el calendario oficial del torneo.
Este es el calendario del Mundial 2026
Jueves, 11 de junio de 2026
- 15:00 horas: México vs. Sudáfrica – Grupo A. Estadio Ciudad de México.
- 22:00 horas: República de Corea vs. República Checa – Grupo A – Estadio Guadalajara.
Viernes, 12 de junio de 2026
- 15:00 horas: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Toronto.
- 21:00 horas: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Estadio Los Ángeles.
Sábado, 13 de junio de 2026
- 15:00 horas: Catar vs. Suiza – Grupo B – Estadio Bahía de San Francisco.
- 18:00 horas: Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
- 21:00 horas: Haití vs. Escocia – Grupo C – Estadio Boston.
- 00:00 horas: Australia vs. Turquía – Grupo D – Estadio BC Place Vancouver.
Domingo, 14 de junio de 2026
- 13:00 horas: Alemania vs. Curazao – Grupo E – Estadio Houston.
- 16:00 horas: Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Estadio Dallas.
- 19:00 horas: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Estadio Filadelfia.
- 22:00 horas: Suecia vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey.
Lunes, 15 de junio de 2026
- 12:00 horas: España vs. Cabo Verde – Grupo H – Estadio Atlanta.
- 15:00 horas: Bélgica v Egipto – Grupo G – Estadio Seattle.
- 18:00 horas: Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H – Estadio Miami.
- 21:00 – RI de Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Estadio Los Ángeles.
Martes, 16 de junio de 2026
- 15:00 horas: Francia vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
- 18:00 horas: Irak vs. Noruega – Grupo I – Estadio Boston.
- 21:00 horas: Argentina vs. Argelia – Grupo J – Estadio Kansas City.
- 00:00 horas: Austria v Jordania – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco.
Miércoles, 17 de junio de 2026
- 13:00 horas: Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Estadio Houston.
- 16:00 horas: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Estadio Dallas.
- 19:00 horas: Ghana vs. Panamá – Grupo L – Estadio Toronto.
- 22:00 horas: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México.
Jueves, 18 de junio de 2026
- 12:00 horas: República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Atlanta.
- 15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Los Ángeles.
- 18:00 horas: Canadá vs. Catar – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver.
- 21:00 horas: México vs. República de Corea – Grupo A – Estadio Guadalajara.
Viernes, 19 de junio de 2026
- 15:00 horas: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Estadio Seattle.
- 18:00 horas: Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Estadio Boston.
- 21:00 horas. Brasil vs. Haití – Grupo C – Estadio Filadelfia.
- 00:00 horas: Turquía vs. Paraguay – Grupo D – Estadio Bahía de San Francisco.
Sábado, 20 de junio de 2026
- 13:00 horas: Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Estadio Houston.
- 16:00 horas: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Toronto.
- 22:00 horas: Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Estadio Kansas City.
- 00:00 horas: Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey.
Domingo, 21 de junio de 2026
- 12:00 horas: España vs. Arabia Saudí – Grupo H – Estadio Atlanta.
- 15:00 horas: Bélgica vs. Irán – Grupo G – Estadio Los Ángeles.
- 18:00 horas: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Estadio Miami.
- 21:00 horas: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver.
Lunes, 22 de junio de 2026
- 13:00 horas: Argentina vs. Austria – Grupo J – Estadio Dallas.
- 17:00 horas: Francia vs. Irak – Grupo I – Estadio Filadelfia.
- 20:00 horas: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
- 23:00 horas: Jordania vs. Argelia – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco Bay.
Martes, 23 de junio de 2026
- 13:00 horas: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Estadio Houston.
- 16:00 horas: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Estadio Boston.
- 19:00 horas: Panamá vs. Croacia – Grupo L – Estadio Toronto.
- 22:00 horas: Colombia v RD Congo – Grupo K – Estadio Guadalajara.
Miércoles, 24 de junio de 2026
- 15:00 horas: Suiza vs. Canadá – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver.
- 15:00 horas: Bosnia y Herzegovina vs. Catar – Grupo B – Estadio Seattle.
- 18:00 horas: Escocia vs. Brasil – Grupo C – Estadio Miami.
- 18:00 horas: Marruecos vs. Haití – Grupo C – Estadio Atlanta.
- 21:00 horas: República Checa vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México.
- 21:00 – Sudáfrica vs. República de Corea – Grupo A – Estadio Monterrey.
Jueves, 25 de junio de 2026
- 16:00 horas: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Filadelfia
- 16:00 horas: Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
- 19:00 horas: Japón vs. Suecia – Grupo F – Estadio Dallas.
- 19:00 horas: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Estadio Kansas City.
- 22:00 horas: Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Estadio Los Ángeles.
- 22:00 horas: Paraguay vs. Australia – Grupo D – Estadio Bahía de San Francisco.
Viernes, 26 de junio de 2026
- 15:00 horas: Noruega vs. Francia – Grupo I – Estadio Boston.
- 15:00 horas: Senegal vs. Irak – Grupo I – Estadio Toronto.
- 20:00 horas: Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Grupo H – Estadio Houston.
- 20:00 horas: Uruguay vs. España – Grupo H – Estadio Guadalajara.
- 23:00 horas: Egipto vs. Irán – Grupo G – Estadio Seattle.
- 23:00 horas: Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver.
Sábado, 27 de junio de 2026
- 17:00 horas: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
- 17:00 horas: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Estadio Filadelfia.
- 19:30 horas: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Estadio Miami.
- 19:30 horas: RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Estadio Atlanta.
- 22:00 horas: Argelia vs. Austria – Grupo J – Estadio Kansas City.
- 22:00 horas: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Estadio Dallas.
Dieciseisavos de final:
Domingo, 28 de junio de 2026
- Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – Estadio Los Ángeles.
Lunes, 29 de junio de 2026
- Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Estadio Boston.
- Partido 75 – 1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Estadio Monterrey.
- Partido 76 – 1º Grupo C vs. 2º Grupo F – Estadio Houston.
Martes, 30 de junio de 2026
- Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
- Partido 78 – 2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Estadio Dallas.
- Partido 79 – 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México.
Miércoles, 1 de julio de 2026
- Partido 80 – 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Estadio Atlanta.
- Partido 81 – 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Estadio Bahía de San Francisco.
- Partido 82 – 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Estadio Seattle.
Jueves, 2 de julio de 2026
- Partido 83 – 2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Estadio Toronto.
- Partido 84 – 1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Estadio Los Ángeles.
- Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Estadio BC Place Vancouver.
Viernes, 3 de julio de 2026
- Partido 86 – 1º Grupo J vs. 2º Grupo H – Estadio Miami.
- Partido 87 – 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Estadio Kansas City.
- Partido 88 – 2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Estadio Dallas.
Octavos de final:
Sábado, 4 de julio de 2026
- Partido 89 – Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77 – Estadio Filadelfia.
- Partido 90 – Ganador Partido 73 vs. Ganador Partido 75 – Estadio Houston.
Domingo, 5 de julio de 2026
- Partido 91 – Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 – Estadio Nueva York Nueva Jersey.
- Partido 92 – Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80 – Estadio Ciudad de México.
Lunes, 6 de julio de 2026
- Partido 93 – Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84 – Estadio Dallas.
- Partido 94 – Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82 – Estadio Seattle.
Martes, 7 de julio de 2026
- Partido 95 – Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88 – Estadio Atlanta.
- Partido 96 – Ganador Partido 85 vs. Ganador Partido 87 – Estadio BC Place Vancouver.
Cuartos de final:
Jueves, 9 de julio de 2026
- Partido 97 – Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90 – Estadio Boston.
Viernes, 10 de julio de 2026
- Partido 98 – Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94 – Estadio Los Ángeles.
Sábado, 11 de julio de 2026
- Partido 99 – Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92 – Estadio Miami.
- Partido 100 – Ganador Partido 95 vs. Ganador Partido 96 – Estadio Kansas City.
Semifinales:
Martes, 14 de julio de 2026
- Partido 101 – Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 – Estadio Dallas.
Miércoles, 15 de julio de 2026
- Partido 102 – Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 – Estadio Atlanta.
Partido por el tercer puesto:
Sábado, 18 de julio de 2026
- Partido 103 – Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102 – Estadio Miami.
Final:
Domingo, 19 de julio de 2026
- Partido 104 – Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.