Para no perderse nada: Todos los partidos que transmitirá Chilevisión en el Mundial 2026
Con una cobertura de la fase de grupos en televisión abierta, nuestra señal acerca a Chile la máxima cita del fútbol.
Quedan tan solo tres días para que comience el Mundial 2026, el torneo internacional más importante del fútbol que será transmitido de manera oficial por Chilevisión.
Los chilenos podrán disfrutar de una potente cobertura de los partidos de la fase de grupos que se disputarán entre el jueves 11 de junio y el sábado 27 de junio, en distintos horarios.
La programación de la cita planetaria en Chilevisión contempla los encuentros inaugurales en los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.
Además, se verán por televisión abierta partidos de selecciones como la Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Portugal, Inglaterra, España, entre otras.
Revisa a continuación, todos los encuentros de la fase de grupos que transmitirá Chilevisión.
Partidos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión
|Fecha
|Hora
|Partido
|Ciudad
|Grupo
|Jueves 11 junio
|15:00
|México vs Sudáfrica
|Ciudad de México
|A
|Jueves 11 junio
|15:00
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|Toronto
|B
|Viernes 12 junio
|21:00
|EEUU vs Paraguay
|Los Angeles
|D
|Sábado 13 junio
|15:00
|Qatar vs Suiza
|San Francisco
|B
|Sábado 13 junio
|18:00
|Brasil vs Marruecos
|New Jersey
|C
|Domingo 14 junio
|16:00
|Países Bajos vs Japón
|Dallas
|F
|Domingo 14 junio
|19:00
|Costa de Marfil vs Ecuador
|Filadelfia
|E
|Lunes 15 junio
|15:00
|Bélgica vs Egipto
|Seattle
|G
|Lunes 15 junio
|18:00
|Arabia Saudita vs Uruguay
|Miami
|H
|Martes 16 junio
|15:00
|Francia vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 16 junio
|21:00
|Argentina vs Argelia
|Kansas
|J
|Miércoles 17 junio
|16:00
|Inglaterra vs Croacia
|Dallas
|L
|Miércoles 17 junio
|22:00
|Uzbekistán vs Colombia
|Ciudad de México
|K
|Jueves 18 junio
|15:00
|Suiza vs Bosnia y Herzegovina
|Los Angeles
|B
|Jueves 18 junio
|18:00
|Canadá vs Qatar
|Vancouver
|B
|Viernes 19 junio
|15:00
|EEUU vs Australia
|Seattle
|D
|Viernes 19 junio
|18:00
|Escocia vs Marruecos
|Boston
|C
|Sábado 20 junio
|00:00
|Túnez vs Japón
|Monterrey
|F
|Sábado 20 junio
|16:00
|Alemania vs Costa de Marfil
|Toronto
|E
|Domingo 21 junio
|12:00
|España vs Arabia Saudita
|Atlanta
|H
|Domingo 21 junio
|15:00
|Bélgica vs Irán
|Los Angeles
|G
|Lunes 22 junio
|13:00
|Argentina vs Austria
|Dallas
|J
|Lunes 22 junio
|20:00
|Noruega vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 23 junio
|13:00
|Portugal vs Uzbekistán
|Houston
|K
|Martes 23 junio
|16:00
|Inglaterra vs Ghana
|Boston
|L
|Martes 23 junio
|19:00
|Panamá vs Croacia
|Toronto
|L
|Miércoles 24 junio
|18:00
|Escocia vs Brasil
|Miami
|C
|Miércoles 24 junio
|21:00
|México vs Chequia
|Ciudad de México
|A
|Jueves 25 junio
|16:00
|Ecuador vs Alemania
|New Jersey
|E
|Jueves 25 junio
|19:00
|Túnez vs Países Bajos
|Kansas
|F
|Jueves 25 junio
|22:00
|Paraguay vs Australia
|San Francisco
|D
|Viernes 26 junio
|15:00
|Noruega vs Francia
|Boston
|I
|Viernes 26 junio
|20:00
|Uruguay vs España
|Guadalajara
|H
|Sábado 27 junio
|19:30
|Colombia vs Portugal
|Miami
|K
¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile?
El Mundial 2026 se podrá ver en televisión abierta, en la señal de Chilevisión, el canal oficial de la cita máxima del fútbol.
También, los partidos serán transmitidos en todas sus plataformas digitales, tanto en la señal online del sitio web, como en la app MiCHV.