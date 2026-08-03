Tras regresar a los entrenamientos del Real Madrid: Vinícius mostró parte de su retoque estético

Previo a integrarse a la pretemporada del Merengue, el brasileño se sometió a una cirugía en el rostro junto a su pareja.

Vinícius Junior regresó este lunes regresó a los entrenamientos del Real Madrid, dando por terminada sus vacaciones en las que hizo mucho más que disfrutar de fiestas y descanso.

El brasileño aprovechó la pausa tras el Mundial 2026 para realizarse un retoque en su rostro, mostrando en esta jornada parte del resultado.

¿Qué se hizo Vinícius Junior en el rostro?

En concreto, el delantero se sometió a una armonización facial, buscando afinar algunos detalles en la zona del mentón y la mandíbula.

El tratamiento lo realizó en Goiania, Brasil, junto a un especialista, quien también aprovechó de trabajar con su pareja, Virginia Fonseca.





Los efectos se notaron en un video publicado por el propio Merengue, donde se le dio la bienvenida al carioca de cara a la nueva campaña.

Previo a integrarse a las órdenes del entrenador José Mourinho, Vinícius y su novia disfrutaron de una masiva fiesta en la que compartieron con varios amigos, generando una ola de comentarios.

Mira las imágenes acá