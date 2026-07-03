¿Colaboración antes del partido? Haaland y Vinicius Jr. reaccionaron a hilarante parodia que se volvió viral

Ad portas de su encuentro en el Mundial 2026, las figuras de Noruega y Brasil comentaron un video hecho por inteligencia artificial recreando una icónica película que causó furor en redes sociales.

A días del encuentro entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, dos estrellas de sus respectivas selecciones tuvieron una divertida interacción que encendió las redes sociales.

Se trata de Erling Haaland y Vinicius Jr., quienes se volvieron virales al reaccionar a un particular video editado con inteligencia artificial y que dio la vuelta al mundo.





El video en cuestión era una recordada escena de la película “¿Y dónde están las rubias?”, donde el personaje interpretado por Terry Crews canta “A Thousand Miles” de Vanessa Carlton.

Sin embargo, los rostros de los actores fueron reemplazados por los de los futbolistas, en alusión a su próximo enfrentamiento en el New Jersey Stadium.

¿Cómo reaccionaron Haaland y Vinicius Jr.?

Cuando el registro llegó a manos de sus protagonistas, se lo tomaron con humor y hasta se ofrecieron a hacer realidad esta divertida e icónica escena.

“Jajajajaja, Vinicius tenemos que recrear esto“, escribió el delantero noruego, mientras que el extremo brasileño respondió con muchas carcajadas.

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¿Cuándo es el partido Brasil vs Noruega?

El encuentro se disputará este domingo 5 de julio a las 16:00 horas en el New Jersey Stadium y definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final.