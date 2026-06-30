En los minutos finales: Haaland le dio la clasificación a Noruega y ahora van por Brasil

El Androide apareció en la agonía y sumó su quinto gol personal. Ahora Los Vikingos tendrán que medirse frente a Brasil en los octavos de final.

Noruega avanzó a la siguiente fase del Mundial 2026 tras derrotar por 2-1 a Costa de Marfil en los 16avos de final que se jugaron en el Dallas Stadium.

Los Vikingos mostraron su potencia y consiguieron irse en ventaja al entretiempo tras la apertura de la cuenta que consiguió Antonio Nusa al minuto 39.

En el segundo tiempo el elenco de los Elefantes metió presión y llegaron con peligro al arco de los europeos, consiguiendo su recompensa gracias a Amad Diallo (74′).





Cuando llegaba el final del partido y parecía que el duelo se iba a extender al alargue, apareció la figura de Noruerga para darle el gol del triunfo y la clasificación.

Erling Haaland a los 76′ y aprovechó la ocasión para marcar tras la asistencia de Patrick Berg y anotó su quinto gol en lo que va de torneo.

Noruega enfrentará Brasil en octavos

El resultado 2-1 dejó a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, donde tendrán que enfrentar a Brasil .