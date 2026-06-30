Partidos de HOY martes 30 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

La Copa del Mundo entra en una nueva jornada de eliminación directa con tres atractivos cruces que definirán a nuevos clasificados a la siguiente ronda. Revisa la programación completa de este martes.

Este martes 30 de junio continúan los dieciseisavos del Mundial 2026, con tres partidos que concentran alta expectación y atención a nivel internacional.

Durante esta jornada se definirá el futuro de Costa de Marfil, Noruega, Francia, Suecia, México y Ecuador en la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial martes 30 de junio por Chilevisión

17:00 horas (previa desde las 16:00 por CHV) | Francia vs Suecia – MetLife Stadium (New York-New Jersey Stadium), Estados Unidos.

– MetLife Stadium (New York-New Jersey Stadium), Estados Unidos. 21:00 horas (previa desde las 20:00 por CHV) | México vs Ecuador – Estadio Azteca, Ciudad de México.

Horario de partidos martes 30 de junio en el Mundial 2026

13:00 horas: Costa de Marfil vs Noruega | AT&T Stadium en Arlington, Estados Unidos.

17:00 horas: Francia vs Suecia | MetLife Stadium, Estados Unidos.

21:00 horas: México vs Ecuador | Estadio Azteca, México.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: