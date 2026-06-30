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Partidos de HOY martes 30 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

La Copa del Mundo entra en una nueva jornada de eliminación directa con tres atractivos cruces que definirán a nuevos clasificados a la siguiente ronda. Revisa la programación completa de este martes.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Este martes 30 de junio continúan los dieciseisavos del Mundial 2026, con tres partidos que concentran alta expectación y atención a nivel internacional.

Durante esta jornada se definirá el futuro de Costa de Marfil, Noruega, Francia, Suecia, México y Ecuador en la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial martes 30 de junio por Chilevisión

  • 17:00 horas (previa desde las 16:00 por CHV) | Francia vs Suecia – MetLife Stadium (New York-New Jersey Stadium), Estados Unidos.
  • 21:00 horas (previa desde las 20:00 por CHV) | México vs Ecuador – Estadio Azteca, Ciudad de México.

Horario de partidos martes 30 de junio en el Mundial 2026

  • 13:00 horas: Costa de Marfil vs Noruega | AT&T Stadium en Arlington, Estados Unidos.
  • 17:00 horas: Francia vs Suecia | MetLife Stadium, Estados Unidos.
  • 21:00 horas: México vs Ecuador | Estadio Azteca, México.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:

  • TV abierta por la señal de Chilevisión.
  • Sitio web oficial de Chilevisión.
  • Aplicación MiCHV para dispositivos móviles.

 

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