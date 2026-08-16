Colo Colo vs O’Higgins: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Los hinchas del cuadro albos deberán seguir esperando el debut de Vozinha en suelo nacional.

Este domingo Colo Colo regresa al Monumental para enfrentarse a O’Higgins por la fecha 19° de la Liga de Primera, en un duelo que podría traer importantes oportunidades a ambos clubes.

Mientras los hinchas del Cacique deberán seguir esperando el debut de Vozinna, quien no fue citado para este duelo, el cuadro albo intentará afianzarse aún más en la cima de la tabla de posiciones para bordar un nuevo título nacional a su lista de logros.

Por su parte, el elenco rancagüino intentará hacerse con la victoria en la zona de copas tras ser eliminados de la Conmebol Sudamericana en los play-offs de dieciseisavos de final,





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs O’Higgins?

El partido del Cacique contra los Rancagüinos, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Asimismo, podrás seguir el partido de forma online a través de la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual tienes que entrar con tu usuario y contraseña.

Hora del partido entre Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera

El compromiso del Eterno Campeón contra el cuadro de Rancagua inicia a las 17:30 horas de Chile de este domingo 16 de agosto y se disputará en el Estadio Monumental.