“El mayor contrato de mi vida”: Vozinha festeja su vínculo con Colo Colo y hace importante aclaración

El refuerzo estrella del Cacique en este mercado de pases volvió a expresarse en sus redes sociales, aprovechando de revelar los motivos para elegir el número 29 en su camiseta.

A una semana de ser presentado, Vozinha sigue alucinando con su llegada a Colo Colo y en las últimas horas hizo una importante revelación.

En esta ocasión, el arquero de Cabo Verde explicó los motivos para elegir el número 29 en la camiseta que ocupará en Los Albos.

Adicionalmente, el guardameta hizo una emotiva reflexión sobre el dar un importante paso en su carrera tras la catapulta que fue el Mundial 2026.





¿Qué dijo Vozinha?

A través de su cuenta en Instagram, el portero destacó: “Si le hubiera dicho a mi yo de 26 años que a los 40 estaría firmando el mayor contrato de mi vida, no lo habría creído”

Respecto al dorsal que utilizará de ahora en adelante, el africano aclaró: “El 29 fue mi primer número. Ahora, es el elegido para este nuevo capítulo”.

Previo a su arribo al Cacique, Vozinha pasó por clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal, donde estuvo la última temporada.

El meta arribó en condición de libre tras finalizar su contrato con el Chaves de la Segunda División lusa, volviéndose muy conocido por su gran rendimiento en la cita planetaria en la que alcanzó los dieciseisavos de final con su selección.

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