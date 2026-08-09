Colo Colo lo dio vuelta ante Unión La Calera y se mantiene en la cima de la Liga de Primera

Un duro resultado para los Cementeros, que necesitaban un triunfo para salir del último lugar de la tabla.

Unión La Calera no pudo hacerse fuerte de local ante Colo Colo en el Estadio Nicolás Chahuán, en un duelo válido por la fecha 18 de la Liga de Primera.

Un duro resultado para los Cementeros, que necesitaban un triunfo para salir del último lugar de la tabla. En cambio, el Cacique se mantiene en la cima del campeonato.

El equipo rojo abrió la cuenta con un gol de globito de Matías Campos, quien aprovechó un error de la defensa alba para anotar.





Cuando el Cacique creyó que conseguía el empate tras un tiro de esquina, el árbitro José Cabero cobró falta sobre el portero Avellaneda.

Finalmente, en el complemento, Colo Colo logró igualar el marcador con un gol de Maximiliano Romero.

A los pocos segundos, Unión La Calera intentó volver a ponerse en ventaja, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto.

El 2-1 definitivo lo sentenció Leandro Hernández.