París sigue de fiesta: PSG derrotó al Aston Villa y se quedó con la Supercopa de Europa

Dos estocadas en momentos oportunos le permitieron a los parisinos conquistar un nuevo título, arrancando con el pie derecho la temporada 2026-2027.

PSG sumó otra noche de gloria y este miércoles volvió a festejar, conquistando la Supercopa de Europa al derrotar 2-1 al Aston Villa en Austria.

Los franceses se impusieron en el duelo que junta a los monarcas de la Champions League y Europa League, dando comienzo a la temporada 2026-2027 en el viejo continente.

El encuentro arrancó con un gran gol de Khvicha Kvaratskhelia a los 19 minutos, recibiendo la pelota por el sector izquierdo y sacando un remate luego de un enganche.





Sin embargo, los ingleses respondieron y llegaron a la paridad al cierre del primer tiempo con Brian Madjo, delantero de solamente 17 años que apunta a ser la nueva estrella de la Premier League.

El desequilibrio se dio en el segundo tiempo con Désiré Doué, quien aprovechó las licencias defensivas de Los Villanos a los 61′ en una acción que fue anulado en principio por posición adelantada, aunque posteriormente corregida por el VAR.

Pese al deseo de los de Birmingham de alcanzar la igualdad, contando con un inmejorable contragolpe a los 81′, el marcador no se movio y la copa quedó en manos de los parisinos.

El selecto grupo al que se sumó el PSG

Gracias a este triunfo, el PSG alcanzó su segunda Supercopa de Europa y alcanzó la línea de Ajax, Bayern Múnich, Anderlecht, Juventus, Valencia y Chelsea con dos títulos.

El máximo ganador de esta competición es el Real Madrid con seis.