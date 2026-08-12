De Messi a Griezmann: La constelación de estrellas que enfrentará Alexis Sánchez en la MLS

El delantero chileno, que ya fue anunciando en el CF Montreal, se suma a una importante lista de figuras que le da prestigio a la liga de Estados Unidos.

Arranca una nueva era para Alexis Sánchez. Tras 18 años en Europa, el tocopillano da un tremendo giro en su carrera al fichar por el CF Montreal de la MLS.

Pese a no ser una liga de elite, Maravilla formará parte de un torneo muy competitivo que cada temporada suma a nuevas estrellas.

Ahora llegó el turno del delantero chileno, integrándose a una importante lista de figuras que apuestan a la comodidad de jugar y vivir en Norteamérica.





Messi, Griezmann y Lewandowski esperan a Alexis Sánchez

La estrella más relevante es sin duda Lionel Messi. El argentino aceptó la propuesta de sumarse al ambicioso proyecto del Inter Miami a mediados del 2023.

Comandados por David Beckham, quien le dio gran visibilidad a la liga el 2007 al llegar desde el Real Madrid, Las Garzas aprovecharon el envión del rosariono para fichar a Luis Suárez y recientemente Casemiro.

Otro que dio el golpe en el último mercado de pases fue Chicago Fire, cuadro que se quedó con Robert Lewandowski que ya se estrenó en las redes.

Al polaco se suman futbolistas como Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Marco Reus (Los Angeles Galaxy), Heung-min Son (Los Angeles FC), Hugo Lloris (Los Angeles FC) y Allan Saint-Maximin (Charlotte FC).

Párrafo aparte para la situación de Antoine Griezmann, refuerzo del Orlando City y que tuvo una particular historia con Alexis Sánchez al insultarlo durante un duelo entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milan por la Champions League del 2024.

Esto provocó la furia de los hinchas chilenos, acudiendo a sus publicaciones Instagram para repletarlas de recetas.