“Bienvenido”: Alexis Sánchez inicia una nueva era y es oficializado en el CF Montreal

El cuadro de Canadá confirmó el arribo de Maravilla, quien pone a fin a 18 años jugando en el fútbol europeo para recalar en la MLS.

Arranca una nueva etapa para Alexis Sánchez. Tras 18 años en Europa, el tocopillano fue oficializado este martes como nuevo refuerzo del CF Montreal.

A través de sus redes sociales, el cuadro canadiense confirmó la llegada de Maravilla por las próximas dos temporadas, aclarando que será “Jugador Franquicia”.

“La llegada de Alexis Sánchez representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo”, comentó Luca Saputo, director senior de Captación y Metodología Deportiva del club.

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La felicidad de Alexis Sánchez tras sumarse al CF Montreal

En conversación con el sitio oficial de los norteamericanos, el delantero chileno manifestó: “Estoy muy feliz de unirme al CF Montreal y asumir este nuevo reto”.

“Quiero agradecer al club la confianza que han depositado en mí. Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos y compartir grandes momentos con nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo, por este club y por esta ciudad”, agregó.

El equipo perteneciente a la MLS está penúltimo en la Conferencia Este, ganando solamente 4 partidos en lo que va de la temporada.

Sánchez se convirtió en el segundo chileno de la institución, sumándose al arquero Thomas Gillier que está a préstamo desde el Bologna.