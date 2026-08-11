La reacción de Claudio Bravio a fichaje de Alexis Sánchez en la MLS: “No creo que termine acá”

El ex capitán de la Selección Chilena comentó la decisión de Maravilla de aceptar la oferta del CF Montreal, cuadro de Canadá que juega en la liga de Estados Unidos.

Claudio Bravo se refirió a la sorpresiva decisión de Alexis Sánchez, quien decidió aceptar la propuesta para fichar en el CF Montreal de la MLS.

Tras finalizar su contrato con el Sevilla, Maravilla pondrá fin a 18 años jugando en Europa y recalará en un equipo que vive un complejo momento futbolístico.

Acerca del arribo del tocopillano a la liga de Estados Unidos, el ex capitán de la Selección Chilena aseguró que “es un buen destino para él. Es una liga que está emergiendo con fuerza”.





Claudio Bravo ve complejo que Alexis Sánchez retorne a Chile

El ex arquero comentó en ESPN que el delantero posiblemente “va a tener un protagonismo que últimamente no logró tener en su paso por el Inter o ahora último en el Sevilla”.

“Es una liga donde Alexis va a disfrutar de la vida. Llega una etapa donde el futbolista tiene que disfrutar de la parte laboral y también de la vida. Creo que le va a ir increíble. Desde aquí le deseo lo mejor”, añadió.

En ese punto, Bravo aseguró que es complejo que el goleador histórico de La Roja retorno al fútbol chileno para finalizar su carrera. “Veremos dónde terminará, pero no creo que termine acá en Chile”, sostuvo.

El vínculo de Sánchez con el CF Montreal será por dos temporadas, es decir, hasta que tenga 39 años.