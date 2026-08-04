La Roja se medirá al elenco norteamericano en Saint Louis en septiembre, cerrando duelos contra los tres anfitriones del Mundial 2026.

Un nuevo amistoso anunció la Selección Chilena con miras a la próxima fecha FIFA, confirmando que se medirá a Estados Unidos.

La Roja enfrentará al elenco norteamericnao el próximo martes 29 de septiembre en el estadio Energizer Park de Saint Louis, Misuri.

Con esto, el combinado nacional se medirá a los tres anfitriones del reciente Mundial 2026 al ratificar duelos con Canadá (26 de septiembre) y México (6 de octubre).

El último antecedente entre Chile y Estados Unidos

La última vez que Chile y Estados Unidos se vieron las caras fue el 26 de marzo del 2019, igualando 1-1 en un amistoso disputado en Houston.

Christian Pulisic abrió la cuenta para el cuadro de las Barras y las Estrellas a los 3 minutos del primer tiempo, definiendo con calidad ante la salida del arquero Gabriel Arias.

La paridad llegó a los 8′ para el equipo de Todos con el gol de Óscar Opazo, quien aprovechó un rebote en el área y sacó un gran zurdazo.

El combinado nacional era dirigido por Reinaldo Rueda, quien meses después alcanzaría las semifinales de la Copa América.