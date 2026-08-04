Nuevo desafío: Chile anuncia amistoso contra Estados Unidos para la próxima fecha FIFA
La Roja se medirá al elenco norteamericano en Saint Louis en septiembre, cerrando duelos contra los tres anfitriones del Mundial 2026.
Un nuevo amistoso anunció la Selección Chilena con miras a la próxima fecha FIFA, confirmando que se medirá a Estados Unidos.
La Roja enfrentará al elenco norteamericnao el próximo martes 29 de septiembre en el estadio Energizer Park de Saint Louis, Misuri.
Con esto, el combinado nacional se medirá a los tres anfitriones del reciente Mundial 2026 al ratificar duelos con Canadá (26 de septiembre) y México (6 de octubre).
El último antecedente entre Chile y Estados Unidos
La última vez que Chile y Estados Unidos se vieron las caras fue el 26 de marzo del 2019, igualando 1-1 en un amistoso disputado en Houston.
Christian Pulisic abrió la cuenta para el cuadro de las Barras y las Estrellas a los 3 minutos del primer tiempo, definiendo con calidad ante la salida del arquero Gabriel Arias.
La paridad llegó a los 8′ para el equipo de Todos con el gol de Óscar Opazo, quien aprovechó un rebote en el área y sacó un gran zurdazo.
El combinado nacional era dirigido por Reinaldo Rueda, quien meses después alcanzaría las semifinales de la Copa América.
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